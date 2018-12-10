Татар-информ

10 декабря 2018, 19:26

Общество

«Волонтером года – 2018» в Татарстане стал студент КФУ Айдар Габдрахманов

Рекомендуем

Общество

«Волонтером года – 2018» в Татарстане стал студент КФУ Айдар Габдрахманов

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Определились имена 16 лауреатов республиканского добровольческого конкурса.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Студент Казанского федерального университета, активист движения Kazan Volunteers Айдар Габдрахманов получил звание «Волонтера года – 2018» в Республике Татарстан. Церемония награждения по итогам Года добровольца состоялась сегодня в Казани на площадке культурного центра «Московский».

Номинация на премию «Волонтер года» стала уже второй для Айдара Габдрахманова. В 2016 году активист уже был в числе финалистов, завоевав «Приз зрительских симпатий». Айдар Габдрахманов в течение пяти лет входит в число лучших добровольцев республики: в его волонтерской книжке сотни часов, отработанных на мероприятиях под флагами WorldSkills International и FINA, ЧМ по футболу 2018 года, а в 2017 году он вошел в число семи счастливчиков, которым выпала честь пройти стажировку на полях WorldSkills Abu Dhabi 2017. Награду доброволец получил из рук заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой.

«Я с огромным удовольствием поздравляю вас с окончанием Года добровольчества. За этот период мы успели увидеть что-то новое, найти новые механизмы, — подчеркнула чиновник. — Я думаю, что сегодня Республика Татарстан является знаковым регионом в волонтерской теме. Есть очень хорошая фраза: добро — это свобода. Добрый человек всегда свободен, ибо у него всегда спокойно на душе, он несет в этот мир добро. Все вы несете в этот мир добро, и я благодарю вас».

Помимо гран-при «Волонтер года» на церемонии было вручено еще 15 призов по номинациям добровольческого конкурса, награды получили:

«Волонтер-медик» — Анна Москвичева;
«Волонтер Победы» — Татьяна Курочкина;
«Волонтер культуры» — Дарья Саунина;
«Туристский волонтер» — Нияз Абзалов;
«Волонтер-эколог» — Давид Исхаков;
«Доброволец детям» — Рамиля Каримова;
«Социальный волонтер» — Регина Миназова;
«Юный волонтер» (возрастное ограничение номинантов от 8 до 14 лет) — Алия Норова;
«Серебряный волонтер» (55+) — Татьяна Ахметзянова;
«Волонтер “Всегда готов”» (наибольшее количество отработанных за год мероприятий) — Марсель Галиев;
«Рекорд года» (наибольшее количество отработанных часов за год) — Азиз Мамедов;
«Открытие года» — Аделя Шайдуллина ;
«Тим-лидер года» — Юлия Якимова;
«Приз зрительских симпатий» — Дамир Рахматуллин;
«Организатор добровольчества» (лучшее добровольческое объединение) —
Центр развития добровольчества Тукаевского района РТ.

Для справки.

Год добровольца в РТ был утвержден в мае 2018 года распоряжением N 1238-р Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Поводом для утверждения документа послужил соответствующий указ № 583 Президента РФ Владимира Путина. Оргкомитет мероприятий в рамках Года добровольца в Татарстане возглавила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

За время работы оргкомитета Года добровольца в республике был обновлен банк данных волонтеров, внедрены стандарты поддержки добровольческих объединений, организовано сразу несколько «смен актива» по обучению волонтеров различной направленности и не один десяток смотров-конкурсов достижений.

Сегодня, по данным Центра развития добровольчества РТ, в регионе насчитывается порядка 900 организаций, объединяющих около 46 тыс. волонтеров. В базе данных движения Kazan Volunteers зарегистрировано свыше 55 тыс. активных пользователей из регионов России.

Церемония награждения стала заключительным событием Года добровольца в РТ и подведением итогов работы всей межведомственной оргкоманды проекта. Ежегодная премия «Волонтер года РТ» в этом году в восьмой раз проводилась АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов поручил создать в Татарстане ресурсный центр волонтерства
Новости дня
20:38
В Рыбной Слободе выявили лучших стрелков из лука

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из городов и районов Татарстана, а также соседних регионов России.

20:32
Минниханов поручил создать в Татарстане ресурсный центр волонтерства

Решение о формировании учебного центра подготовки добровольцев было принято на встрече Президента РТ и руководителя Росмолодежи.

20:22
Дед Мороз пожелал Путину сил и уверенности в Новом году
20:06
Мухаметшин: Если дать регионам больше самостоятельности в местных вопросах, пользы будет больше

Председатель Госсовета Татарстана принял участие в заседании Комитета верхней палаты российского парламента на Днях РТ в Совете Федерации.

20:06
Татарстан вошел в топ-20 регионов РФ по отсутствию вредных привычек

Главным фактором отсутствия вредных привычек стала не экономика, а традиции, история и география.

19:50
В Елабугу привезут сувенирных кукол со всего мира

В городе откроется выставка «Волшебный мир образов и фантазий».

19:37
В Татарстане задержан водитель, насмерть сбивший подростка на трассе Казань – Оренбург

Тело 15-летнего мальчика обнаружили на автодороге в минувшую субботу.

19:34
Правительство России расширило список жизненно важных лекарств
19:26
«Волонтером года – 2018» в Татарстане стал студент КФУ Айдар Габдрахманов

Определились имена 16 лауреатов республиканского добровольческого конкурса.

19:25
В «Пулково» полиция задержала 17-летнюю девушку, которая хотела тайком сбежать к любимому в Казань
19:22
На Всемирной конвенции FINA презентовали казанский Центр развития водных видов спорта

С докладом о работе центра выступил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

19:16
Комитет Совфеда поддержал инициативу Госсовета РТ о самообложении на части территории поселения

Опыт Татарстана по самообложению в Совете Федерации посчитали успешным и достойным для применения в регионах России.

19:10
«ВКонтакте» начинает тестирование собственного мессенджера
19:02
Фаер-шоу, парад барабанщиков и фото с мини-пигом: в Набережных Челнах озвучили график включения елок

Всего в Новый год на общественных пространствах Автограда пройдут 25 мероприятий, в которых будут задействованы 2 тыс. исполнителей.

18:48
Семеноводческие хозяйства Татарстана приступили к подготовке семян под урожай 2019 года

В ассоциации «Элитные семена Татарстана» определили победителей конкурса на звание «Лучшее семеноводческое хозяйство года».

18:40
Шакир Ягудин: Потенциал многих положений Конституции РФ еще до конца не реализован

Конституции Российской Федерации 12 декабря исполнится 25 лет.

18:34
В России запретили продавать непищевой спирт дешевле алкоголя
18:30
Авиакомпания «ИрАэро» подала заявку в аэропорт Казани на перевоз туристов из Хайкоу

Туристы из Татарстана, у которых закончилось время отдыха, могут быть вывезены с острова одним авиарейсом.

18:20
В Набережных Челнах в Новый год усилят меры безопасности на праздничных площадках и в ТЦ

31 декабря на центральной городской елке порядок будут охранять 150 сотрудников полиции и пять экипажей ГИБДД.

18:03
В Татарстане водителя и пассажиров «Жигулей» из Марий Эл зажало в салоне авто после ДТП с фурой

Авария произошла сегодня днем в Зеленодольском районе республики вблизи поселка Грузинский.

18:00
Татарстан в Совете Федерации представил проекты, которые нуждаются в федеральной поддержке

Рустам Нигматуллин на Днях РТ в Совфеде рассказал о необходимости развития инфраструктуры в Набережных Челнах, проектах КАМАЗа.

17:48
Татарстан предложил установить для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ страховые взносы в 7,6%

Предложение о льготных страховых взносах на десять лет прозвучало на Днях Татарстана в Совете Федерации.

17:45
Из МЧС Татарстана новогодний гуманитарный груз отправился детям ДНР и ЛНР

Общий вес гуманитарной помощи превысил 7 тонн.

17:38
Минтрансу РФ поручено проработать вопрос о продолжении реконструкции М7 в Татарстане

Предложено включить татарстанский участок автодороги в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год.

17:34
Мухаметшин более чем вдвое поднялся в медиарейтинге глав региональных парламентов

Председатель Госсовета РТ переместился с 13-го места в рейтинге на шестое.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×