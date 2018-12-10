«Волонтером года – 2018» в Татарстане стал студент КФУ Айдар Габдрахманов

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Студент Казанского федерального университета, активист движения Kazan Volunteers Айдар Габдрахманов получил звание «Волонтера года – 2018» в Республике Татарстан. Церемония награждения по итогам Года добровольца состоялась сегодня в Казани на площадке культурного центра «Московский».

Номинация на премию «Волонтер года» стала уже второй для Айдара Габдрахманова. В 2016 году активист уже был в числе финалистов, завоевав «Приз зрительских симпатий». Айдар Габдрахманов в течение пяти лет входит в число лучших добровольцев республики: в его волонтерской книжке сотни часов, отработанных на мероприятиях под флагами WorldSkills International и FINA, ЧМ по футболу 2018 года, а в 2017 году он вошел в число семи счастливчиков, которым выпала честь пройти стажировку на полях WorldSkills Abu Dhabi 2017. Награду доброволец получил из рук заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой.

«Я с огромным удовольствием поздравляю вас с окончанием Года добровольчества. За этот период мы успели увидеть что-то новое, найти новые механизмы, — подчеркнула чиновник. — Я думаю, что сегодня Республика Татарстан является знаковым регионом в волонтерской теме. Есть очень хорошая фраза: добро — это свобода. Добрый человек всегда свободен, ибо у него всегда спокойно на душе, он несет в этот мир добро. Все вы несете в этот мир добро, и я благодарю вас».

Помимо гран-при «Волонтер года» на церемонии было вручено еще 15 призов по номинациям добровольческого конкурса, награды получили:

«Волонтер-медик» — Анна Москвичева;

«Волонтер Победы» — Татьяна Курочкина;

«Волонтер культуры» — Дарья Саунина;

«Туристский волонтер» — Нияз Абзалов;

«Волонтер-эколог» — Давид Исхаков;

«Доброволец детям» — Рамиля Каримова;

«Социальный волонтер» — Регина Миназова;

«Юный волонтер» (возрастное ограничение номинантов от 8 до 14 лет) — Алия Норова;

«Серебряный волонтер» (55+) — Татьяна Ахметзянова;

«Волонтер “Всегда готов”» (наибольшее количество отработанных за год мероприятий) — Марсель Галиев;

«Рекорд года» (наибольшее количество отработанных часов за год) — Азиз Мамедов;

«Открытие года» — Аделя Шайдуллина ;

«Тим-лидер года» — Юлия Якимова;

«Приз зрительских симпатий» — Дамир Рахматуллин;

«Организатор добровольчества» (лучшее добровольческое объединение) —

Центр развития добровольчества Тукаевского района РТ.

Для справки.

Год добровольца в РТ был утвержден в мае 2018 года распоряжением N 1238-р Премьер-министра РТ Алексея Песошина. Поводом для утверждения документа послужил соответствующий указ № 583 Президента РФ Владимира Путина. Оргкомитет мероприятий в рамках Года добровольца в Татарстане возглавила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

За время работы оргкомитета Года добровольца в республике был обновлен банк данных волонтеров, внедрены стандарты поддержки добровольческих объединений, организовано сразу несколько «смен актива» по обучению волонтеров различной направленности и не один десяток смотров-конкурсов достижений.

Сегодня, по данным Центра развития добровольчества РТ, в регионе насчитывается порядка 900 организаций, объединяющих около 46 тыс. волонтеров. В базе данных движения Kazan Volunteers зарегистрировано свыше 55 тыс. активных пользователей из регионов России.

Церемония награждения стала заключительным событием Года добровольца в РТ и подведением итогов работы всей межведомственной оргкоманды проекта. Ежегодная премия «Волонтер года РТ» в этом году в восьмой раз проводилась АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

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