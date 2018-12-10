В «Пулково» полиция задержала 17-летнюю девушку, которая хотела тайком сбежать к любимому в Казань

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» полицейские поймали 17-летнюю девушку, которая хотела тайком улететь к возлюбленному в Казань, сообщает «Росбалт».

Девушку, которая числилась как без вести пропавшая, задержали в аэропорту «Пулково» при попытке улететь к возлюбленному в Казань. Она рассказала, что таким способом пыталась привлечь к себе внимание родных.

Беглянку передали родителям. В отношении матери подростка составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.



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