Татар-информ

10 декабря 2018, 19:16

Политика

Комитет Совфеда поддержал инициативу Госсовета РТ о самообложении на части территории поселения

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Политика

Комитет Совфеда поддержал инициативу Госсовета РТ о самообложении на части территории поселения

Фото: gossov.tatarstan.ru

Опыт Татарстана по самообложению в Совете Федерации посчитали успешным и достойным для применения в регионах России.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Совете Федерации поддержали законодательную инициативу Госсовета Татарстана, которая в ближайшие дни будет вынесена на пленарное заседание палаты регионов. Речь идет о предложении татарстанских депутатов проводить сходы граждан по самообложению на части территории населенного пункта – улице, микрорайоне, дворе, сообщает пресс-служба парламента республики.

На заседании Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера было отмечено, что опыт Татарстана по развитию системы самообложения можно считать уникальным, достойным для изучения и применения в регионах России.

Председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин рассказал сенаторам, что в Татарстане самообложение внедряется с 2013 года. Из бюджета республики на каждый собранный гражданами рубль выделяется четыре.

Так, в прошлом году из бюджета РТ выделено 835,6 млн рублей, в этом году – около 899,7 млн рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов за 2014 – 2018 годы составил более 3 млрд рублей.

Референдумы в Татарстане проходят раз в год. В этом году состоялось 845 референдумов в 43 муниципальных районах республики при явке 68,87%.

«В прошлом году внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие возможность решения вопроса о введении и использовании средств самообложения граждан на сходе граждан на территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского округа, либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района», – говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Альберта Хабибуллина, проведение референдумов на части территории населенного пункта позволит использовать средства самообложения для нужд населения конкретной территории.

Председатель комитета Олег Мельниченко отметил, что члены комитета готовы сами представить законодательную инициативу Татарстана в Совете Федерации.

В верхней палате российского парламента 10-11 декабря проходят Дни Республики Татарстан в Совете Федерации. 

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