Музыкальная школа Елабуги отметила 60-летний юбилей

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Большом зале Дома культуры состоялся юбилейный концерт «Созвучие музыки и знаний», посвященный 60-летию музыкальной школе № 1 имени Э. Бакирова, сообщает организаторы события.

На мероприятии выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов, творческие коллективы, учащиеся музыкальной школы, обучающиеся вокалу и игре на музыкальных инструментах и сами преподаватели. Среди них – Илюса Хузина (вокал), Айдар Салахов (баян), Надежда Игнатьева (вокал).

История первой музыкальной школы в Елабуге началась в 1958 году. Основателем и первым ее директором был выпускник Казанской Государственной консерватории им. Н. Жиганова, заслуженный деятель искусств РФ и РТ, Народный артист РТ, Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, татарский композитор Энвер Закирович Бакиров.

С 2016 года по настоящее время школу возглавляет Юлия Шакурова, выпускница Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова, заслуженный работник культуры РТ, обладатель Гранта Правительства РТ в номинации «Лучший руководитель».

На сегодняшний день в Детской музыкальной школе № 1 работает 61 человек, из них 44 преподавателя. За годы существования школа выпустила свыше 3500 выпускников. Школа работает по нескольким направлениям деятельности – это учебно-воспитательная, методическая, концертная и культурно-просветительская.

Педагоги и учащиеся Детской музыкальной школы № 1 им. Э. Бакирова – лауреаты многих международных, всероссийских, республиканских и региональных конкурсов.

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