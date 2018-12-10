Семеноводческие хозяйства Татарстана приступили к подготовке семян под урожай 2019 года

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Семеноводческие хозяйства республики приступили к подготовке семян для реализации сельхозпредприятиям под урожай 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ассоциации «Элитные семена Татарстана». На свободную продажу поступит более 22 тыс. тонн семян зерновых, 3 тыс. тонн бобовых культур, 1,1 тыс. тонн рапса, около 0,5 тыс. тонн семян многолетних трав.

«В этом году семеноводческие хозяйства получили в среднем 30,9 центнера зерна с гектара, что на 4,9 центнера превышает среднюю урожайность зерновых по республике», — сообщил гендиректор ассоциации «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров.

В ассоциации подвели итоги конкурса на звание «Лучшее семеноводческое хозяйство года». Победителем признано ООО «Тойма» Кукморского района. Второе призовое место завоевало ООО «Агрофирма “Нур”» Тетюшского района, на третьем месте — ООО «СХП имени Сайдашева» Тукаевского района. Все три семеноводческих хозяйства удостоены дипломов и денежных премий.

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