Шакир Ягудин: Потенциал многих положений Конституции РФ еще до конца не реализован

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Потенциал многих положений Конституции РФ еще до конца не реализован, особенно в части договорных отношений и разграничения предметов ведения центра и регионов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ председатель парламентского Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

«Потенциал многих положений Конституции РФ еще не реализован до конца. Это и договорное разграничение предметов ведения и полномочий, и согласительные процедуры. Все это надо изучать, чтобы восполнять пробелы. На мой взгляд, необходимо усилить научно-юридическую проработку вопросов Конституции РФ, в частности, развития субъектов РФ и государственности республик», – сказал депутат.

По его мнению, в части фундаментальных положений действующая Конституция РФ соответствует требованиям времени и не нуждается в корректировке. «Они структурно определены в первой, второй и девятой главах, в которых говорится об основах конституционного строя, правах и свободе гражданина, порядке изменения Конституции. Вот в этих фундаментальных частях Конституция еще долго может послужить нашему обществу», – убежден парламентарий.

Ягудин напомнил, что Конституция – это основной закон государства, что она «объединяет общество, составляет фундамент Российской Федерации и, естественно, регионов».

В день Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря, основному закону страны исполнится 25 лет.

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