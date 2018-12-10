(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане водителя и пассажиров «Жигулей» из Марий Эл зажало в салоне авто после ДТП с фурой. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.

По предварительным данным, авария произошла сегодня около двух часов дня в Зеленодольском районе республики вблизи поселка Грузинский. На трассе столкнулись «Жигули» 7-й модели и большегруз «Фредлайнер».

Удар был такой силы, что легковушку выбросило с дороги на обочину и она стала напоминать груду искореженного металла.

Как сообщили агентству очевидцы аварии, водителя и пассажиров «Жигулей» зажало в салоне, и чтобы освободить людей потребовалась помощь спасателей.

Водителя и двух пассажирок отечественной легковушки с множественными ушибами, ранами и переломами госпитализировали.



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