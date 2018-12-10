Татар-информ

10 декабря 2018, 19:22

Спорт

На Всемирной конвенции FINA презентовали казанский Центр развития водных видов спорта

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Спорт

На Всемирной конвенции FINA презентовали казанский Центр развития водных видов спорта

С докладом о работе центра выступил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). На пятой Всемирной конвенции FINA, которая проходит с 8 по 10 декабря в китайском Ханчжоу, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров презентовал казанский Центр развития водных видов спорта. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта Республики Татарстан.

Азат Кадыров подчеркнул, что работа центра направлена на создание благоприятных условий для эффективной подготовки под эгидой FINA атлетов из разных стран к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

Также гендиректор рассказал о развитии центра: «Здесь будут проходить тренировочные мероприятия для спортсменов и курсы повышения квалификации тренеров по программе FINA, программа сертификации тренеров FINA, а также международные семинары FINA».

Цель проведения конвенции состоит в обеспечении платформы, на которой спортсмены и бизнес-лидеры со всего мира встречаются для обмена опытом в области развития водных видов спорта и повышения результатов во всех дисциплинах FINA.

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