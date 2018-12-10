(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Из МЧС Татарстана новогодний гуманитарный груз отправился детям ДНР и ЛНР. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В соответствии с поручением Кабинета Министров РТ во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли республики, а также предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории Татарстана, был организован сбор гуманитарной помощи», – рассказали в МЧС Татарстана.

Собрать подарки детям Луганской и Донецкой народных республик помогли Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ, а также крупные промышленные предприятия республики – АО «Нэфис косметикс», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ICL—КПО ВС», АО «Казанский Гипронииавиапром», АО «НПО ГИПО», АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького», АО «ЭНИКС», АО «Ремдизель», ООО «Казанский электромеханический завод», ООО ПКФ «БЕТАР», АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» и АО «КМПО».

Всего собрали порядка 7 тыс. детских новогодних подарков, из которых 1857 – «сладкие» наборы, более 5 тыс. наборов со средствами личной гигиены, несколько коробок книг и канцтоваров и пять коробок с комплектами детского белья. Общий вес гуманитарной помощи превысил 7 тонн.



Фура с грузом выехала из распределительного центра МЧС в Казани в Ростов-на-Дону, где присоединится к гуманитарной колонне, следующей в ДНР и ЛНР.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.