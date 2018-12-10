Татар-информ

10 декабря 2018, 21:34

Общество

Азнакаевцы готовятся к новоселью в новом соципотечном доме

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Общество

Азнакаевцы готовятся к новоселью в новом соципотечном доме

К заселению готово девяносто квартир.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Новый соципотечный жилой дом в Юго-восточном жилом микрорайоне Азнакаево получил заключение о соответствии построенного, сообщает Инспекция государственного строительного надзора РТ.

Многоквартирный жилой дом находится на улице Юбилейная, 6. Площадь новостройки составляет 6625,4 квадратных метров. Площадь квартир – 5558,5 квадратных метров. К заселению готово девяносто квартир. Объект отвечает всем необходимым требованиям и документам, в квартире установлены приборы учета.

Дом оснащен пандусами для маломобильных групп. На территории также располагаются детская, спортивная площадки, парковочные места.

Застройщиком является Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

 

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