Татарстан вошел в топ-20 регионов РФ по отсутствию вредных привычек

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Татарстан занял 16-е место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек. Исследование провело агентство РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата и Генпрокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.

В основе рейтинга лежат показатели, которые характеризуют распространенность трех основных вредных привычек среди россиян: табакокурение, алкоголизм и наркомания. Согласно исследованию, главным фактором отсутствия вредных привычек стала не экономика, а традиции, история и география.

Рейтинг возглавили республики Северного Кавказа: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино—Балкария и Северная Осетия. Замыкают список Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. Москва занимает в рейтинге 57-ю строку.

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