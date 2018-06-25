Дамир Фаттахов: Нужно внятно говорить с разной молодежью, включая субкультуры

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов считает, что нужно выстраивать отношения с «разной молодежью». Об этом он сказал на итоговом семинаре Росмолодежи, который проходит в Казани 10 и 11 декабря.

«Нужно внятно говорить с разной молодежью. Не только с нашими успешными общественными организациями, но и с субкультурами, с разной молодежью. Настроить диалог даже с теми, у кого сегодня не было понимания, как министерство может им помочь», — считает Фаттахов. По его мнению, «молодое министерство» должно быть актуальным, «на острие».

«Можно по-разному к этому относиться, но молодые люди — в “цифре”, молодые люди — в телефонах, в смартфонах. Все то, что вчера было модным и актуальным, через год становится вчерашним днем», — уверен глава республиканского ведомства. В этой связи важно обмениваться опытом с руководителями отрасли молодежной политики со всей страны, отметил Фаттахов.

На итоговое совещание в Казань приехал глава Росмолодежи Александр Бугаев. Он солидарен с Фаттаховым и считает, что нужно говорить с молодежью на одном языке.

«Мы должны соответствовать запросам молодых людей и говорить с ними на понятном языке. Где мы сейчас можем найти молодого человека? Это либо сеть Интернет, либо учебное заведение. На этом мы, конечно, как федеральный орган исполнительной власти будем сосредотачивать свою работу», — заверил Бугаев.

Перед участниками также выступил депутат Госдумы Марат Бариев. По его мнению, органы по делам молодежи должны превратиться в полноценную отрасль в глазах других ведомств.

«В Татарстане сложилась устойчивая система работы с молодежью. Итоги прошлого года об этом свидетельствуют. Можно с уверенностью сказать, что оправдана конечная цель инвестиций в молодежь, так как главная цель — это сохранение человеческого капитала», — заявил Бариев.

Казань впервые стала хозяйкой итогового семинара Росмолодежи как лучший регион России по реализации молодежной политики в 2017 году. За два дня участники обойдут ключевые точки города, которые популярны у молодежи: резиденция креативных индустрий «Штаб», центр современной культуры «Смена», арт-резиденция Константина Хабенского «АРТХАБ».

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