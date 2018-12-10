РЖД разрабатывает новый интерьер вагонов купе

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). РЖД разрабатывают новый дизайн интерьера вагонов купе и СВ, заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя структура РЖД) Петр Иванов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее РЖД представили полномасштабный макет нового плацкартного вагона. Первый такой вагон будет запущен на маршруте в начале 2019 года.

Холдинг планирует обновлять всю линейку подвижного состава и направил в Правительство РФ соответствующую программу. «Сейчас в рамках этой программы мы проводим модернизацию, обсуждаем с поставщиками возможную комплектацию новых пассажирских вагонов. Естественно, что все нововведения будет касаться не только плацкартного, но и купейного, СВ-сегментов», — сказал Иванов.

Когда новый вагон купе покажут пассажирам, пока не известно. По словам гендиректора ФПК, это произойдет, как только разработка дизайна завершится.

«У нас в линейке есть двухэтажные вагоны, одноэтажные купейные вагоны, есть вагоны СВ, вагоны люкс, но, в первую очередь, мы работаем над наиболее массовым сегментом — плацкартным вагоном», — отметил глава ФПК.

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