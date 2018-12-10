Бизнесмены РТ получили возможность оплачивать госпошлины через инфоматы

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Инфоматы «Электронный Татарстан» начали предоставлять бизнесменам республику новую услугу.

Как сообщает пресс-служба Минсвязи РТ, теперь через них можно оплатить без комиссии госпошлины за регистрацию юрлица, регистрацию вносимых в учредительные документы изменений или ликвидацию организации.

Кроме того, через инфоматы можно вносить плату за такие услуги, как предоставление сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Получить их можно в многофункциональных центрах, записаться в которые можно с помощью Портала госуслуг РТ.

Всего по республике установлены 383 инфомата «Электронный Татарстан».

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