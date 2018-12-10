Мухаметшин более чем вдвое поднялся в медиарейтинге глав региональных парламентов

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин за прошедший месяц поднялся на семь пунктов в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Федерации, подготовленном компанией «Медиалогия».

Если в октябре Мухаметшин находился на 13-й строчке рейтинга, то в ноябре он переместился на шестую позицию.

Росту частоты упоминаний Председателя Госсовета РТ в СМИ способствовало подписание им вместе с Председателем Заксобрания Ямало-Ненецкого АО Сергеем Ямкиным соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

Первое место в рейтинге сохранил Председатель Заксобрания Республики Крым Владимир Константинов.

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