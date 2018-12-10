Татарстан в Совете Федерации представил проекты, которые нуждаются в федеральной поддержке

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин рассказал о проектах республики, которые требуют федерального участия. Проекты он представил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, которое прошло на Днях РТ в Совфеде, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На заседании Рустам Нигматуллин затронул вопросы, которые можно решить, том числе на федеральном уровне.

Один из таких вопросов – строительство инфраструктуры в Набережных Челнах. По словам Нигматуллина, у КАМАЗа сегодня есть проблемы с недостатком трудовых ресурсов. До 2030 года необходимо привлечь в экономику Набережных Челнов около 21,7 тыс. человек, в том числе на КАМАЗ – 6,5 тыс. Из-за нехватки трудовых ресурсов замечен отток молодежи. Основной причиной этого первый вице-премьер назвал недостаточное развитие городской инфраструктуры.

«В этом году КАМАЗу исполняется 50 лет. В связи с этим запланирована реализация крупных для Автограда инфраструктурных проектов – модернизация аэропорта “Бегишево”; строительство сетей ливневой канализации, реконструкция газопровода “Можга – Елабуга”, строительство моста через Каму (“Алабег”), новых дорог, двух транспортных развязок, пешеходного перехода, обновление трамвайного парка, благоустройство парков и скверов; реабилитация Мелекесского залива», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, планируется построить восемь детских садов, три школы, детский центр дополнительного образования, крытый тренировочный каток, Дворец единоборств и ледовую арену, онкологический центр с лучевой терапией, провести капитальный ремонт корпуса родильного стационара и инфекционной больницы. Проекты капиталоемкие, поэтому требуется поддержка федерального центра, отмечается в сообщении Госсовета РТ.

Другой важный для Татарстана проект – модернизация Заинской ГРЭС. Республика предлагает включить его в федеральную программу модернизации тепловых электростанций. Сейчас вопрос рассматривается.

«Заинская ГРЭС имеет большое значение не только для Закамского региона, здесь идет переток электроэнергии между европейской и сибирской частью России. Уверен, программа по внедрению дополнительных мощностей, доработка этого проекта даст положительный результат», – подчеркнул председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

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