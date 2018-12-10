В Татарстане инспекторы ГИБДД отогрели дальнобойщика и помогли ему отремонтировать фуру

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане инспекторы ГИБДД спасли замерзающего на трассе дальнобойщика и помогли ему отремонтировать фуру. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан поступило благодарственное письмо от жителя Буинского района. Он сообщил, что на своем автомобиле следовал из Казани в Ульяновск и едва не замерз в пути из-за поломки транспортного средства», – уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.

Инцидент произошел в Буинском районе республики. У фуры заглох двигатель и все попытки водителя починить большегруз не увенчались успехом. Шофер уже начал замерзать, когда к нему подъехал экипаж ДПС.

Старший лейтенант полиции Ислам Галимзянов и младший лейтенант полиции Евгений Черняев увидели на пустынной ночной трассе знак аварийной остановки и подъехали узнать, что произошло. Инспекторы ДПС посадили замерзшего дальнобойщика в патрульный автомобиль, напоили горячим чаем, а потом вместе нашли круглосуточный сервис по ремонту грузовиков, где мотор большегруза починили, и водитель смог продолжить свой путь.

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