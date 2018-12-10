Глава Росмолодежи об отмене концертов IC3PEAK: «Ничего запрещать нельзя»

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Глава Росмолодежи Александр Бугаев считает, что запрещать что-то молодым людям противоестественно. Об этом он сказал на семинаре-совещании Росмолодежи в Казани.

«Ничего запрещать нельзя. Запрещать что-либо молодым людям мне кажется противоестественным, если только это не выходит за рамки требований нашего закона», — ответил Бугаев на вопрос, стоит ли запрещать популярных исполнителей типа IC3PEAK и отменять их концерты.

Глава Росмолодежи считает, что у такого подхода «двойное дно».

«Все, что мы запрещаем, мы еще и рекламируем», — сказал Бугаев и добавил, что запретить проще всего, но этот путь зачастую ведет к противоположному результату.

«Надо работать с молодежью, разговаривать с ней на понятном языке», — уверен руководитель федерального агентства.

По его мнению, более правильный подход — создавать условия, искать точки соприкосновения с субкультурами.

«Если та или иная молодежная субкультура, а их сейчас появляется очень много, не несет в себе контента, связанного с пропагандой экстремизма, терроризма и иных запрещенных нашим законодательством вещей, то мы должны находить язык с любой субкультурой», — считает Бугаев.

Концерт экспериментальной электронной группы IC3PEAK в Казани должен был состояться 23 ноября. В МВД по РТ сообщили, что в полицию позвонили и рассказали о бомбе, заложенной в клубе, где должна была выступить группа. Концерт был отменен, а всех находившихся в здании эвакуировали. После отмены выступления возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной культуры». После этого концерты IC3PEAK отменили в Новосибирске и Нижнем Новгороде.

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