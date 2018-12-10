Полицейские напоминают жителям Татарстана, как не стать жертвами мошенников

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В полицию продолжают поступать заявления от жителей Казани о мошенничествах и обмане. В связи с этим полицейские напоминают жителям республики, как не стать жертвами аферистов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«Так, с 1 ноября по сегодняшний день на территории республики зарегистрировано порядка 30 сообщений граждан (в возрасте от 50 до 80 лет), о предложениях неизвестных лиц, которые представляются работниками газовой службы, по установке датчиков утечки газа. Стоимость услуги по установке датчика варьируется от 3 до 14 тысяч рублей», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Участковые отдела полиции «Япеева» с целью информирования жителей Вахитовского района о мошенниках провели профилактический рейд. Полицейские пообщались с пожилыми жителями, рассказали им о самых распространенных способах обмана и раздали памятки с информацией о том, как не стать жертвой аферистов.

Всего с начала года в Казани было зарегистрировано 38 случаев социального мошенничества. Полицейские напоминают жителям республики простые правила, которые помогут им не стать жертвами обманщиков:

– Ни в коем случае нельзя открывать дверь незнакомцам!

– Не впускайте в свой дом посторонних, даже если они представляются представителями социальных или ремонтных служб.

– Проверьте все данные «посетителя» и уточните в организации, из которой прибыл сотрудник, направляли ли к вам специалиста.

– Если вы все же впустили незнакомца в квартиру, то сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не смог зайти следом. Не оставляйте ключи в двери!

– Никому и никогда не отдавайте свои сбережения и документы.



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