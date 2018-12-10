Òàòàð-èíôîðì

10 äåêàáðÿ 2018, 16:34

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÇäîðîâüå è ñðåäà

Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñ ãëàâíûì òðàíñïëàíòîëîãîì ÐÔ ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíû

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÇäîðîâüå è ñðåäà

Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñ ãëàâíûì òðàíñïëàíòîëîãîì ÐÔ ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíû

Ôîòî: tatarstan.ru

Â õîäå áåñåäû ñòîðîíû çàòðîíóëè ïåðñïåêòèâû îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì òðàíñïëàíòàöèîííîé ïîìîùè.

(Êàçàíü, 10 äåêàáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ äèðåêòîðîì Íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà òðàíñïëàíòîëîãèè è èñêóññòâåííûõ îðãàíîâ èìåíè àêàäåìèêà Â. È. Øóìàêîâà, ãëàâíûì òðàíñïëàíòîëîãîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè Ñåðãååì Ãîòüå ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíû.

Â ÷àñòíîñòè, â õîäå ñîñòîÿâøåéñÿ â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè áåñåäû ñòîðîíû çàòðîíóëè ïåðñïåêòèâû îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì òðàíñïëàíòàöèîííîé ïîìîùè. Øëà ðå÷ü è î äðóãèõ àêòóàëüíûõ âîïðîñàõ ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¤Ð“Ð‘Ð£ &quot;ÐÐ°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ñ†Ð¸Ð½ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¸ÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÑÐºÐ¸Ð¹ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑÐ¿Ð»Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ Ð¸ Ð¸ÑÐºÑƒÑÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸ÐºÐ° Ð’.Ð˜. Ð¨ÑƒÐ¼Ð°ÐºÐ¾Ð²Ð°&quot;, Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ‚Ñ€Ð°Ð½ÑÐ¿Ð»Ð°Ð½Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¼ ÐœÐ¸Ð½Ð¸ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÑ‚Ð²Ð° Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¸, Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¡ÐµÑ€Ð³ÐµÐµÐ¼ Ð’Ð»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð“Ð¾Ñ‚ÑŒÐµ

Âî âñòðå÷å òàêæå ïðèíÿë ó÷àñòèå ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òàòàðñòàíà Ìàðàò Ñàäûêîâ.

Ðàíåå Ñåðãåé Ãîòüå ïîñåùàë ðåñïóáëèêó â äåêàáðå 2016 ãîäà ïî ñëó÷àþ 25-ëåòèÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïëàíòîëîãèè â ðåãèîíå. Â ñâîåé ðå÷è îí îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü áîëåå èíòåíñèâíî îêàçûâàòü æèòåëÿì Ðîññèè òðàíñïëàíòàöèîííóþ ïîìîùü. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ãëàâà Ðîñìîëîäåæè âðó÷èë Ïðåçèäåíòó ÐÒ ïàìÿòíóþ ìåäàëü Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè â Ñî÷è
Íîâîñòè äíÿ
17:38
Ìèíòðàíñó ÐÔ ïîðó÷åíî ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î ïðîäîëæåíèè ðåêîíñòðóêöèè Ì7 â Òàòàðñòàíå

Ïðåäëîæåíî âêëþ÷èòü òàòàðñòàíñêèé ó÷àñòîê àâòîäîðîãè â ôåäåðàëüíóþ àäðåñíóþ èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó íà 2019 ãîä.

17:34
Ìóõàìåòøèí áîëåå ÷åì âäâîå ïîäíÿëñÿ â ìåäèàðåéòèíãå ãëàâ ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ

Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÐÒ ïåðåìåñòèëñÿ ñ 13-ãî ìåñòà â ðåéòèíãå íà øåñòîå.

17:26
Äàìèð Ôàòòàõîâ: Íóæíî âíÿòíî ãîâîðèòü ñ ðàçíîé ìîëîäåæüþ, âêëþ÷àÿ ñóáêóëüòóðû

Ìèíèñòð ïî äåëàì ìîëîäåæè ÐÒ äàë ñòàðò ñåìèíàðó Ðîñìîëîäåæè, íà êîòîðûé â Êàçàíü ñúåõàëèñü ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ ïî äåëàì ìîëîäåæè ñî âñåé ñòðàíû.

17:20
Ïåðâûé ñàìîëåò ñ çàñòðÿâøèìè íà Õàéíàíå òóðèñòàìè íàïðàâèòñÿ â Êàçàíü

Ïî èíôîðìàöèè àâèàêîìïàíèè, ïîêà ÷òî âåäåòñÿ ïîäãîòîâêà ñàìîëåòà ê âûëåòó.

17:09
Â Òàòàðñòàíå èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ îòîãðåëè äàëüíîáîéùèêà è ïîìîãëè åìó îòðåìîíòèðîâàòü ôóðó

Äàëüíîáîéùèê åõàë èç Êàçàíè â Óëüÿíîâñê è åäâà íå çàìåðç â ïóòè èç-çà ïîëîìêè äâèãàòåëÿ ó ôóðû.

17:06
Ãëàâà Ðîñìîëîäåæè îá îòìåíå êîíöåðòîâ IC3PEAK: «Íè÷åãî çàïðåùàòü íåëüçÿ»

Àëåêñàíäð Áóãàåâ íà ñîâåùàíèè Ðîñìîëîäåæè â Êàçàíè îòêðîâåííî îòâåòèë íà âîïðîñ îá îòìåíå êîíöåðòîâ IC3PEAK è äðóãèõ ïîïóëÿðíûõ èñïîëíèòåëåé.

16:57
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ðóêîâîäñòâî ÌÓÏ ïðåäëîæèëî îïëàòèòü ëå÷åíèå äåâî÷êå, ñëîìàâøåé ðóêó íà ãîðêå

Äûðà â òîííåëå ãîðêè ïîÿâèëàñü óæå ïîñëå óòðåííåãî îáõîäà îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, çàÿâèëè íà ïðåäïðèÿòèè.

16:43
Ïîëèöåéñêèå íàïîìèíàþò æèòåëÿì Òàòàðñòàíà, êàê íå ñòàòü æåðòâàìè ìîøåííèêîâ

Ñ íà÷àëà ãîäà â Êàçàíè çàôèêñèðîâàíî 38 ñëó÷àåâ ñîöèàëüíîãî ìîøåííè÷åñòâà.

16:40
Çà ðàêåòíûì êàòåðîì «Íàáåðåæíûå ×åëíû» â ×åðíîì ìîðå íà÷àëè ñëåäèòü ÂÌÑ Óêðàèíû

Íà êîðàáëå ñëóæàò ÷åëíèíöû è äðóãèå òàòàðñòàíöû, ìýðèÿ Àâòîãðàäà ïîääåðæèâàåò ñ êàòåðîì ïîñòîÿííûå øåôñêèå ñâÿçè.

16:34
Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñ ãëàâíûì òðàíñïëàíòîëîãîì ÐÔ ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíû

Â õîäå áåñåäû ñòîðîíû çàòðîíóëè ïåðñïåêòèâû îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì òðàíñïëàíòàöèîííîé ïîìîùè.

16:28
Ãëàâà Ðîñìîëîäåæè âðó÷èë Ïðåçèäåíòó ÐÒ ïàìÿòíóþ ìåäàëü Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè â Ñî÷è

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Àëåêñàíäð Áóãàåâ âñòðåòèëèñü â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÒ.

16:20
Áîëåå ñîòíè äîìîâ â Êàçàíè îñòàíóòñÿ áåç ñâåòà èç-çà ðåìîíòà ËÝÏ

Ýëåêòðè÷åñòâî íà÷íóò îòêëþ÷àòü â 8 ÷àñîâ óòðà.

16:10
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÒ óòâåðäèëî ðàçìåðû ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ýêñïåðòàì WorldSkills

Ñðåäñòâà äëÿ íàãðàæäåíèÿ îòëè÷èâøèõñÿ ìîëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ áóäóò íàïðàâëåíû èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà.

16:03
Ñåìü ëåò çà ðåøåòêîé ïðîâåäåò æèòåëü Àëüìåòüåâñêà, êîòîðûé ïûòàëñÿ çàðåçàòü è çàäóøèòü æåíó

55-ëåòíèé ìóæ÷èíà äîëæåí áóäåò çàïëàòèòü ñóïðóãå 150 òûñ. ðóáëåé â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà.

16:02
Ñèíîïòèêè ïîîáåùàëè æèòåëÿì Êàçàíè àíîìàëüíî òåïëóþ ïîãîäó

Îòíîñèòåëüíî êîìôîðòíûå ìåòåîóñëîâèÿ îáóñëîâëåíû òåïëûì ñåêòîðîì îáøèðíîãî öèêëîíà.

15:55
Â Êàìñêèõ Ïîëÿíàõ îòêðûëñÿ öèôðîâîé êèíîçàë ñ äåìîíñòðàöèåé ôèëüìîâ â 3D-ôîðìàòå

Êèíîçàë îòêðûò áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå ïî ïîääåðæêå êèíîòåàòðîâ â ìàëûõ è ñðåäíèõ ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì äî 500 òûñÿ÷ æèòåëåé.

15:42
Â Òàòàðñòàíå ïî ôåäåðàëüíîìó ïðîåêòó åæåãîäíî áóäóò ðåìîíòèðîâàòü áîëåå 100 êì ðåãèîíàëüíûõ äîðîã

Äîëÿ ðåãèîíàëüíûõ äîðîã, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ ñ 46,3% äî 50% ê êîíöó 2024 ãîäà.

15:32
Ôóòáîëèñòû èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïîîáåùàëè ïîäàðèòü Îëüãå Áóçîâîé áåëûé «ÊÀÌÀÇ» ñ áàíòèêîì

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìàðêåòèíãà ôóòáîëüíîãî êëóáà îáðàòèëñÿ ê òåëåäèâå ñ ïðîñüáîé ñòàòü ñïîíñîðîì êîìàíäû.

15:24
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáàõ îáìàíà êàçàíöåâ

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

15:18
Â ôèíàíñèðîâàíèè ñòðîèòåëüñòâà òðàññû Ìîñêâà – Êàçàíü ìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü Ðîññèéñêèå àâòîäîðîãè

×ëåíû êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè äàëè ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå Ìèíòðàíñó ÐÔ.

15:06
Â Êàçàíñêîé ðàòóøå îòïðàçäíîâàëè Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà

Òàòàðñòàíöåâ ïîçäðàâèë Ïðåìüåð-ìèíèñòð ðåñïóáëèêè Àëåêñåé Ïåñîøèí è Ãîññîâåòíèê ÐÒ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ.

14:54
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìà â ñåçîí ãîëîëåäà

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

14:48
Â Òàòàðñòàíå ñîõðàíèòñÿ îáëà÷íàÿ è ñíåæíàÿ ïîãîäà

Íà äîðîãàõ ðåñïóáëèêè ïî-ïðåæíåìó îáðàçóåòñÿ ãîëîëåäèöà.

14:42
Âåòåðàíû Àëüìåòüåâñêà ñïåëè ñî Ëüâîì Ëåùåíêî íà Áàëó ïîáåäèòåëåé â Ìîñêâå

Âåäóùèìè ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà ñòàëè íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ Àíäðèñ Ëèåïà è àêòðèñà Åêàòåðèíà Ñòðèæåíîâà.

14:31
Â Êàçàíè ãëàâó ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ñâåé» Ðàøèäà Àèòîâà îòïðàâèëè çà ðåøåòêó íà 11 ëåò

Ñâîþ âèíó Ðàøèä Àèòîâ òàê è íå ïðèçíàë.

Ñîáûòèÿ


ÒÀÒÀÐ-ÈÍÔÎÐÌ
â ßíäåêñ.Äçåí
Ïîäïèñàòüñÿ
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