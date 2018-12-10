Ïðåçèäåíò ÐÒ îáñóäèë ñ ãëàâíûì òðàíñïëàíòîëîãîì ÐÔ ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíû

(Êàçàíü, 10 äåêàáðÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ äèðåêòîðîì Íàöèîíàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà òðàíñïëàíòîëîãèè è èñêóññòâåííûõ îðãàíîâ èìåíè àêàäåìèêà Â. È. Øóìàêîâà, ãëàâíûì òðàíñïëàíòîëîãîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè Ñåðãååì Ãîòüå ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíû.
Â ÷àñòíîñòè, â õîäå ñîñòîÿâøåéñÿ â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè áåñåäû ñòîðîíû çàòðîíóëè ïåðñïåêòèâû îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì òðàíñïëàíòàöèîííîé ïîìîùè. Øëà ðå÷ü è î äðóãèõ àêòóàëüíûõ âîïðîñàõ ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Âî âñòðå÷å òàêæå ïðèíÿë ó÷àñòèå ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òàòàðñòàíà Ìàðàò Ñàäûêîâ.
Ðàíåå Ñåðãåé Ãîòüå ïîñåùàë ðåñïóáëèêó â äåêàáðå 2016 ãîäà ïî ñëó÷àþ 25-ëåòèÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïëàíòîëîãèè â ðåãèîíå. Â ñâîåé ðå÷è îí îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü áîëåå èíòåíñèâíî îêàçûâàòü æèòåëÿì Ðîññèè òðàíñïëàíòàöèîííóþ ïîìîùü.