Глава Росмолодежи вручил Президенту РТ памятную медаль Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову памятную медаль «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в Сочи» за большой вклад в подготовку и проведение фестиваля, а также за помощь, которую республика оказывала мероприятию. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам главы Росмолодежи, памятную медаль учредил Президент РФ Владимир Путин. Кроме памятной медали Президенту РТ также вручили грамоту к ней.

Рустам Минниханов и Александр Бугаев встретились в Доме Правительства РТ. Во встрече также участвовали заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

На встрече обсудили реализацию молодежной политики в России и ее регионах, создание на предприятиях, в районах и городах молодежных объединений.

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