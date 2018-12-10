Татар-информ

10 декабря 2018, 16:57

Происшествия

В Набережных Челнах руководство МУП предложило оплатить лечение девочке, сломавшей руку на горке

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Происшествия

В Набережных Челнах руководство МУП предложило оплатить лечение девочке, сломавшей руку на горке

Фото: соцсети

Дыра в тоннеле горки появилась уже после утреннего обхода обслуживающего персонала, заявили на предприятии.

(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах руководство МУП предложило оплатить лечение девочке, сломавшей руку на горке.

 

Инцидент произошел в поселке Сидоровка. Здесь ребенок скатился по поврежденной горке и сломал руку.

Как сообщила руководитель Управления информационной политики и по связям с общественностью мэрии города Римма Мухаметзянова, горку разбили неизвестные вандалы. В тоннеле горки дыра появилась 9 декабря, уже после того, как сотрудники МУП «Парки и скверы» провели утренний обход. Сейчас горка закрыта. Планируется, что до конца недели ее отремонтируют.

 «С мамой пострадавшей девочки уже связались, — сообщила Мухаметзянова. — Семье принесли извинения. Руководство МУП "Парки и скверы" готово возместить расходы, связанные с лечением».

 

Между тем, в социальных сетях появились сообщения о том, что горки подобной конструкции часто подвергаются вандализму. К примеру, в 58-м комплексе, сообщила челнинка, такая же горка находится в безобразном состоянии, потому что подростки специально скачут на ней и кидают булыжники в тоннель.

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