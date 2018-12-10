В России запретили продавать непищевой спирт дешевле алкоголя

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В России запретили продавать непищевую спиртосодержащую продукцию по цене ниже, чем минимальная установленная для алкоголя. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений», — подчеркнул Медведев.

Согласно новому документу, торговля такими товарами лишится экономической целесообразности. Кроме того, непищевые настойки запретят продавать в ресторанах и кафе.

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