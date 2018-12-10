Татарстан предложил установить для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ страховые взносы в 7,6%

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Татарстан предложил рассмотреть возможность установить для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа льготные страховые взносы в размере 7,6% на десять лет с момента получения статуса резидента.

Об этом было сказано на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, которое прошло в рамках Дней РТ в Совфеде, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на заседании представил проект ОЭЗ «Иннополис». По его словам, привлекая туда новых резидентов, республика столкнулась с тем, что меры господдержки в зонах технико-внедренческого типа оказались неконкурентоспособными.

«Наиболее привлекательными для IТ-компаний сегодня являются льготы по уплате страховых взносов, так как большая доля расходов таких компаний связана именно с расходами на персонал», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В этом году льготная ставка по страховым взносам для резидентов технико-внедренческих зон составляет 21%, в 2019 году – 28%. Для участников проекта «Сколково» она равняется 14% в течение десяти лет после получения статуса участника проекта, а для резидентов ТОСЭР – 7,6% в течение десяти лет с момента получения статуса резидента.

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