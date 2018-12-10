Правительство РТ утвердило размеры премий победителям, призерам и экспертам WorldSkills

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане утверждены размеры государственной поддержки, оказываемой победителям, призерам и экспертам движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) за высокие достижения в международных и российских чемпионатах.

Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Текст документа опубликован на Официальном портале правовой информации республики.

С учетом НДФЛ занявшие первые места в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) получат по 172 тыс. 214 рублей, вторые – по 143 тыс. 679, третьи – по 114 тыс. 943 рубля, а получившие медальоны за профессионализм – по 34 тыс. 483.

Победившие на международном чемпионате EuroSkills получат премии в размере 344 тыс. 828 рублей, ставшие на нем вторыми – в размере 287 тыс. 357 рублей, третьими – в размере 229 тыс. 866, а ставшие обладателями медальонов – в размере 52 тыс. 472 рублей.

Победители международного чемпионата WorldSkills Competition станут обладателями вознаграждения в размере 459 тыс. 771 рубля, занявшие вторые места – в размере 402 тыс. 299 рублей, третьими – в размере 344 тыс. 828, а получившие медальоны – в размере 114 тыс. 943 рублей.

Средства для награждения будут направлены из республиканского бюджета. В течение месяца Минобрнауки РТ вместе с Центром развития профессиональных компетенций должно разработать порядок премирования.

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