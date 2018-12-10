Семь лет за решеткой проведет житель Альметьевска, который пытался зарезать и задушить жену

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Семь лет за решеткой проведет 55-летний житель Альметьевска, который пытался зарезать, а потом задушить жену. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что днем 15 июля 55-летний мужчина поссорился дома с супругой. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и ударил жену наотмашь в лицо. После этого он повалил женщину на пол и нанес ей еще несколько ударов ножом в плечо и шею», – уточнил Руслан Галиев.

Женщине удалось выхватить у разъяренного мужа нож, но это его не остановило. Мужчина стал душить супругу и снова попытался ударить ее ножом. Потерпевшая схватилась за нож и сломала лезвие, после чего выбежала в подъезд. Злоумышленник последовал за ней и, догнав, стал душить. Женщина вырвалась, забежала в квартиру, где заперлась и вызвала полицейских.

Альметьевца задержали. Свою вину мужчина признал лишь частично, заявив, что не хотел убивать жену.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строго режима. Помимо этого, осужденный должен будет выплатить супруге 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.



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