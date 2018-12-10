Минтрансу РФ поручено проработать вопрос о продолжении реконструкции М7 в Татарстане

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Минтрансу РФ поручено проработать вопрос о продолжении реконструкции федеральной трассы М7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа в Татарстане со строительством транспортных развязок на территории Набережных Челнов. Об этом было заявлено на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, которое прошло на Днях РТ в Совфеде, сообщает пресс-служба парламента Татарстана.

«Дорога эта протяженностью 89,4 км. В том числе предполагается строительство нового моста через Каму, шесть транспортных развязок», – говорится в сообщении Госсовета РТ.

На заседании также было предложено включить татарстанский участок автодороги в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Начать разработку проектной документации предложено в следующем году.

Ожидается, что проект обеспечит эффективное функционирование Камского инновационного территориально-производственного кластера. В частности, будет обеспечена транспортная доступность промышленных предприятий в Нижнекамске и Набережных Челнах. Кроме того, можно будет перенаправить транзитный автотранспорт из западных регионов России в направлении Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов и далее в сторону Уфы, минуя загруженный транспортом проезд по плотине Нижнекамской ГЭС.

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