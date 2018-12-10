Футболисты из Набережных Челнов пообещали подарить Ольге Бузовой белый «КАМАЗ» с бантиком

(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ»). Футбольный клуб «КАМАЗ» записал видеообращение к светской львице и телеведущей Ольге Бузовой.

Руководитель отдела маркетинга футбольного клуба Артем Раскольников обратился к теледиве с просьбой стать спонсором команды. По его словам, руководство ФК внимательно изучило творчество Бузовой и решило сделать ей предложение о сотрудничестве.

«Общими усилиями мы добились бы больших успехов, и ФК “КАМАЗ” мог бы стать одним из грандов российского футбола», – сказал менеджер. В конце видеоролика его создатели пообещали, что в случае согласия Бузова получит настоящий белоснежный «КАМАЗ» с бантиком.

Судя по всему, шуточное видео записано с единственной целью – привлечь внимание к клубу.

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