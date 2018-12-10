Правительство России расширило список жизненно важных лекарств

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В России расширили список жизненно важных лекарств: теперь он включает 735 позиций. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Я недавно, когда интервью давал средствам массовой информации по итогам года, как раз рассказывал о перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов, который у нас насчитывал 699 позиций, и сказал, что в ближайшее время мы его расширим. Хочу сообщить, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций», — сказал Председатель Правительства на встрече с вице-премьерами.

По его словам, расширенный список включает как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Кроме того, одно из новых наименований в перечне входит в список дорогостоящих препаратов.

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