В финансировании строительства трассы Москва – Казань могут поучаствовать Российские автодороги

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Проектная документация и финансирование строительства скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань могут состояться при участии государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Члены профильного комитета Совета Федерации дали соответствующее поручение Минтрансу РФ. Об этом было сказано на расширенном заседании Комитета СФ по экономической политике, которое прошло на Днях РТ в Совфеде, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Скоростная трасса станет альтернативой перегруженной автодороге М7 «Волга». Ее протяженность составит 729 км, а длина участка, проходящего по Татарстану, – 133 км. Расчетная скорость движения – 120 км/час. Стоимость строительства оценивается в 550 млрд рублей, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Он отметил, что татарстанский участок соединит три федеральные автодороги, что перераспределит транспортные потоки и обеспечит транзитное движение в обход Казани, свяжет Иннополис с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера.

Участок от Москвы до Казани является составной частью международного транспортного коридора «Запад – Восток». Он предполагает развитие скоростных автодорог в сторону Екатеринбурга и далее, через Омск, до границы с Казахстаном.

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