В Казанской ратуше отпраздновали День Героев Отечества

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В Казанской ратуше состоялось торжество, посвященное Дню Героев Отечества. Соответствующая информация размещена на сайте Президента РТ.

В мероприятии приняли участие татарстанцы – Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

От имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Правительства и Госсовета республики татарстанцев поздравил Премьр-министр РТ Алексей Песошин.

«Каждый из вас является примером мужества и героизма, патриотического духа и верного служения долгу и Родине. Имена 235 погибших (умерших) героев Отечества навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашей республики. За каждой наградой — личный подвиг, своя неповторимая судьба», — отметил Песошин.

Герои из Татарстана доказали преданность стране и народу, сражаясь в боях Великой Отечественной войны, решая боевые задачи в Корее, Вьетнаме, Афганистане, а также выполняя конституционный долг по обеспечению внутренней безопасности государства в Северо-Кавказском регионе и участвуя в борьбе с международным терроризмом, сообщил Премьер-министр РТ.

Благодаря Героям Труда сформировалась современная экономика и промышленность, которые заложили основы благополучия и общественно-политической стабильности нашего государства, подчеркнул Песошин.

«Герои — наше особое национальное достояние. Мы должны сделать все для того, чтобы передать память о подвигах наших героев будущим поколениям. Это самый прекрасный, достойный и действенный пример для молодого поколения. Это заслуженный праздник, заслуженная дань уважения нашим героям», — заявил Герой Труда России, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Сегодня в Татарстане проживают 32 Героя Отечества, в том числе Герой Советского Союза Борис Кузнецов, три Героя Российской Федерации, 22 Героя Социалистического Труда, пять полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Герой Труда России Минтимер Шаймиев. В ноябре текущего года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета, звание Героя Российской Федерации присвоили уроженцу Бугульмы, космонавту Сергею Рыжикову.

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