В Татарстане по федеральному проекту ежегодно будут ремонтировать более 100 км региональных дорог

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Более 100 км региональных дорог будут ежегодно дополнительно ремонтировать по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» со следующего года становится частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2017-2018 годах в приоритетном проекте от Татарстана участвовали Казанская и Набережночелнинская агломерации, теперь к ним присоединилась Нижнекамская.

«В рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” в Татарстане сформирована программа дорожной деятельности, – говорится в сообщении министерства. – Предусмотрено увеличение доли дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50% к концу 2024 года».

По проекту для магистральных улиц городов и на сети региональных дорог ремонт проводится с применением в верхних слоях покрытия асфальтобетонной смеси ЩМА-20 с использованием полимерно-битумных вяжущих. Это позволяет повысить износостойкость и долговечность дорожного покрытия.

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