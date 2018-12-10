В ИА «Татар-информ» расскажут о наиболее распространенных способах обмана казанцев

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 11 декабря, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Мошенничество и наиболее распространенные способы обмана казанцев».

В мероприятии примут участие сотрудник отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани Раиль Куряков, заместитель начальника отдела УУПиПДН Управления МВД России по городу Казани Рауф Низамов, заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части Управления МВД России по городу Казани Руслан Кяляшов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.



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