В Елабугу привезут сувенирных кукол со всего мира

(Елабуга, 10 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабугу привезут сувенирных кукол из разных стран мира. 12 декабря в городе откроется экспозиция «Волшебный мир образов и фантазий» из фондов Музея игрушек Александра Грекова.

В выставочном зале Елабужского музея-заповедника будут представлены сувенирные куклы из Болгарии, Германии, Греции, Испании, Польши, США и других стран мира. Они выполнены из разных материалов: фарфор, дерево, пластмасса, глина, папье-маше, сукно. Это как ручные, так и фабричные куклы, особенно интересны игрушки в национальных костюмах.

Как сообщают в пресс-службе ЕГМЗ, ярким живописным фоном к предметному ряду станет персональная выставка работ члена Союза художников России Натальи Корневой из Сергиева Посада. В экспозиции займут место 24 работы мастера.

Выставка будет работать до 8 января.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.