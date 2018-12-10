В Казани главу строительной компании «Свей» Рашида Аитова отправили за решетку на 11 лет

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Московский районный суд Казани вынес приговор руководителю строительных фирм «Свей» и «Маг-Строй» Рашиду Аитову. Ближайшие 11 лет Аитов проведет в колонии общего режима.

Главу строительных компаний признали виновным по 126 эпизодам. Его обвиняли в мошенничестве, коммерческом подкупе и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

На имущество Аитова и строительных компаний «Свей» и «Маг-Строй» наложили арест до тех пор, пока не будет решен вопрос с квартирами дольщиков.

Судебный процесс по делу Рашида Аитова продолжался полтора года. Его уголовное дело состоит из 170 томов, а приговор зачитывали два дня. Государственное обвинение требовало отправить Аитова в колонию на 13 лет. При этом сторона защиты добивалась оправдательного приговора.

Свою вину Рашид Аитов не признал.

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