С начала зимнего периода с улиц Казани вывезли более 30 тыс. тонн снега

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). С начала зимнего периода с улиц Казани вывезли 30 тыс. 854 тонны снега, сообщает пресс-служба мэрии.

За прошедшие сутки дорожные службы вывезли с казанских дорог почти 2 тонны снега.

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