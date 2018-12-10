С начала зимнего периода с улиц Казани вывезли более 30 тыс. тонн снега

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). С начала зимнего периода с улиц Казани вывезли 30 тыс. 854 тонны снега, сообщает пресс-служба мэрии.
За прошедшие сутки дорожные службы вывезли с казанских дорог почти 2 тонны снега.
(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). С начала зимнего периода с улиц Казани вывезли 30 тыс. 854 тонны снега, сообщает пресс-служба мэрии.
За прошедшие сутки дорожные службы вывезли с казанских дорог почти 2 тонны снега.
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