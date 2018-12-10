Газомоторное оборудование позволило избежать взрыва при горении автобуса в казанском гараже

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Автобус, который загорелся в гараже на Седова в Казани, утром того дня поставили на ремонт.

Как стало известно ИА «Татар-информ», у автобуса случилась протечка антифриза, механики провели определенные работы с системой охлаждения автобуса и оставили его в боксе. Около полудня из салона пошел дым, автобус загорелся.

«Газомоторное оборудование, наверное, единственное место в машине, которое сработало в этой экстренной ситуации на пять баллов. При возгорании ни один газовый баллон не взорвался, потому что сработал аварийный клапан, который при высокой температуре инициирует выброс оставшегося газа из баллонов. Именно это предотвратило взрыв и разрушение», – рассказал ИА «Татар-информ» директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов.

Для того, чтобы потушить пожар, огнеборцам потребовалось полтора часа. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность технических узлов и механизмов автобуса.

«По предварительной версии, автобус загорелся из-за неисправности его механизмов. Газомоторное оборудование в этой ситуации не при чем, более того, особенность его устройства позволила избежать еще более тяжелых последствий. В настоящее время создана специальная техническая комиссия, которая установит все детали и подробности того, как начался пожар», – рассказал ИА «Татар-информ» председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 декабря в гаражном боксе на улице Седова случился пожар площадью 400 квадратных метров – загорелся автобус «НЕФАЗ», который стоял там на ремонте.

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