В ИА «Татар-информ» расскажут о профилактике травматизма в сезон гололеда

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 11 декабря, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о профилактике травматизма в сезон гололеда.
В мероприятии примут участие заведующий приемным отделением 2-го Травматологического центра Республиканской клинической больницы Саяр Сиразитдинов, заместитель главного врача по хирургической помощи Детской республиканской клинической больницы Владимир Филатов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской республиканской клинической больницы Алексей Глушков.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.