Татар-информ

10 декабря 2018, 14:42

Общество

Ветераны Альметьевска спели со Львом Лещенко на Балу победителей в Москве

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Общество

Ветераны Альметьевска спели со Львом Лещенко на Балу победителей в Москве

Ведущими праздничного концерта стали народный артист РФ Андрис Лиепа и актриса Екатерина Стриженова.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). 8 декабря в Музее Победы в Москве состоялся 13-й ежегодный Бал победителей, в котором приняли участие и ветераны из Альметьевска. Во время концерта участники бала вместе со Львом Лещенко хором исполнили композицию «День Победы», сообщает пресс-служба Музея Победы.

Бал объединил около 400 ветеранов Великой Отечественной войны из России, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Украины, Грузии, Молдавии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, стран Прибалтики.

Перед началом концертной программы гостям Музея Победы зачитали приветственное обращение от руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно. В сообщении говорилось, что Балы победителей несут высокую миссию, сохраняют связь времен, воспитывают у молодежи бережное отношение к героическим страницам отечественной истории.

Приветственные адреса участникам бала также направили министр просвещения России Ольга Васильева, первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб. Ведущими праздничного концерта стали народный артист РФ Андрис Лиепа и актриса Екатерина Стриженова.

Бал начался с выступления Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Коллектив исполнил военные песни, в том числе легендарную «Катюшу». Перед гостями также выступил лауреат премии ЮНЕСКО «Золотой соловей» Дмитрий Соловьев.

Бал традиционно приурочен ко Дню воинской славы – годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. В этом году он посвящен памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда: 76-летию прорыва и 75-летию ее полного снятия.

 

 

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