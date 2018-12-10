У пенсионеров-жителей сельской местности с 30-летним стажем пенсии вырастут на четверть

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Поправка к закону «О страховых пенсиях» об увеличении пенсии на 25% у пенсионеров-жителей сельской местности, проработавших не менее 30 лет, начнет действовать с 1 января 2019 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель управляющего отделением ПФР по РТ Елена Полякова.

«В отношении получателей, которые проработали в сельском хозяйстве, первое условие – стаж не менее 30 лет, второе условие – проживание на сегодняшний день в сельской местности и третье условие – отсутствие работы. В этом случае у них повышение пенсии с 1 января 2019 года произойдет на 25% от фиксированной выплаты», – отметила Полякова.

Впервые поправка в закон «О страховых пенсиях», предусматривающая повышение фиксированной части пенсии сельским пенсионерам со стажем не менее 30 лет на 25%, была принята в 2013 году.

Но в действие новая норма не вступила, так как сразу же была приостановлена. Вернуться к решению проблемы предложил Президент России Владимир Путин в августе 2018 года.

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