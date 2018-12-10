Татар-информ

10 декабря 2018, 16:20

Общество

Более сотни домов в Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

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Общество

Более сотни домов в Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

Электричество начнут отключать в 8 часов утра.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 11 декабря, в трех районах Казани временно отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Свет начнут отключать в 8 часов утра. Так, до 13 часов электричества не будет в Вахитовском районе. Речь идет о домах по улицам Рахматуллина, Гаспринского и Нариманова, а с 14 до 18 часов света не будет в доме № 9/11 по улице Тукая.

С 8 до 17 часов электричество отключат в частном секторе поселка Вознесенское в Советском районе. Света не будет в домах по улицам Аргамак, Бастионная, Бишек, Вознесенская, Добротная, Дэртле, Зарничная, Иман, Кабушкина, Кардашлек, Миляшле, Нардуган, Снайперская, Тузганак, Якташлар, Бахтизина, Вишневая, Дивизионная, Дуслар, Заречная, Жаворонковая, Иркен, Камская, Карлыгач, Назлы, Радужная, Связная, Ахметхана Султана. Кроме того, без света останутся дома в переулках Армут, Дивный, Радужный и Экият.

Дома на улице Школьной в частном секторе поселка Константиновка останутся без света с 9 до 18 часов. В это же время электричество отключат в домах по улицам Курынова, 2-я Азинская, а также по проспекту Победы.

В Авиастроительном районе света не будет с 9 до 17 часов. Электричество отключат в домах, расположенных по улицам 2-я Армавирская, 2-я Шатурская, Айдарова, Арбатская, Бадаева, Балакирева, Беломорская, Вильямса, Давыдова, Добролюбова, Дубинина, Краснопресненская, Кутузова, Минина, Пятигорская, Суворова, Читинская, Шатурская и Шаумяна, а также в переулке Кутузова.

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Специалисты ОАО «Сетевая компания» также проведут техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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