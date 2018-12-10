(Набережные Челны, 10 декабря, «Татар-информ»). За ракетным катером «Набережные Челны» в Черном море начали следить ВМС Украины, сообщает РИА Новости.

Украинские моряки наблюдают за передвижениями российских военных кораблей в Черном море. Так, по информации СМИ Украины, в их поле зрения попал ракетный катер Черноморского флота «Набережные Челны», который сейчас находится около острова Джарылгач возле Бакальской косы.

Украинская сторона сомневается в истинности названной цели пребывания катера в этом месте. Официально корабль здесь охраняет добычу песка.

По данным Украины, судно входит в 41-ю бригаду ракетных катеров, базирующуюся в Севастополе. Кроме того, рядом с ним якобы находится сторожевой корабль «Аметист» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что один из военных кораблей ВМФ РФ начиная с прошлого года носит название «Набережные Челны». Имя катеру было присвоено после обращения, поступившего в адрес администрации Автограда из главного штаба Военно-морского флота.

За происходящим в Черном море наверняка с волнением следят родные ребят из Татарстана, которые в данный момент служат на катере. Кроме челнинцев в состав команды входят еще два татарстанца. Один из них, дипломированный юрист из Казани, освоил на корабле профессию повара.

Мэрия Челнов поддерживает с кораблем постоянные шефские связи. Недавно в знак благодарности за поставленные на судно холодильное оборудование и мебель руководство катера «Набережные Челны» прислало мэру Автограда бескозырку и тельняшку.

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