Четыре поселка Приволжского района Казани на целый день останутся без воды

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В среду, 12 декабря, четыре поселка Приволжского района Казани останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат в 9 часов утра, ее не будет до 9 часов вечера. Речь идет о поселках Мирный, Казанская Усадьба, Кояшлы и Петровский. Кроме того, водоснабжение будет приостановлено на базе «Динамо».

Воды не будет из-за работ по врезке вновь пробуренных скважин в сборный коллектор на водозаборе «Мирный».

По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.