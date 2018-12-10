Татар-информ

10 декабря 2018, 13:46

Общество

Четыре поселка Приволжского района Казани на целый день останутся без воды

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Общество

Четыре поселка Приволжского района Казани на целый день останутся без воды

Воды не будет из-за работ по врезке вновь пробуренных скважин в сборный коллектор на водозаборе «Мирный».

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В среду, 12 декабря, четыре поселка Приволжского района Казани останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат в 9 часов утра, ее не будет до 9 часов вечера. Речь идет о поселках Мирный, Казанская Усадьба, Кояшлы и Петровский. Кроме того, водоснабжение будет приостановлено на базе «Динамо».

Воды не будет из-за работ по врезке вновь пробуренных скважин в сборный коллектор на водозаборе «Мирный».

По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

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