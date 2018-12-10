С 1 января у 800 тыс. пенсионеров РТ пенсии увеличатся на 1000 рублей

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С Нового года у 800 тыс. неработающих пенсионеров Татарстана с связи с индексацией увеличатся пенсии. Средний размер прибавки в целом по стране составит для одного пенсионера 1000 рублей в месяц. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель управляющего отделением ПФР по РТ Елена Полякова.

«Неработающим получателям страховой пенсии федеральным законом гарантируется непосредственное повышение пенсии на 1,0705% на ближайшие шесть лет», – сообщила спикер.

Что же касается остальных получателей пенсий, то индексация у работающих пенсионеров пройдет с 1 августа, а у получающих социальную пенсию – с 1 апреля.

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