Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких подарков к празднику. Они опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты посоветовали выбирать наборы, кондитерские изделия которых содержат минимальные количества пищевых добавок, консервантов и трансжиров. Также они напомнили об аллергенных свойствах арахиса и ядер абрикосовой косточки.

Кроме того, детям не рекомендуется есть карамель (в том числе и леденцы) и кондитерские изделия, содержащие более 0,5% алкоголя.

В связи с этим в ведомстве посоветовали приобретать печенье, конфеты (прежде всего – шоколадные), зефир и пастилу. При этом если внутри подарка находится игрушка, она должна иметь соответствующую упаковку.

Родителей же, сомневающихся в качестве и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, в Роспотребнадзоре призвали обращаться на горячие линии территориальных управлений ведомства.

Жители Татарстана с 10 по 31 декабря могут обращаться как на горячую линию Консультационного центра для потребителей по телефону 8 (843) 221-90-16 ежедневно с 9 до 17 часов кроме выходных и праздничных дней (перерыв с 12 до 13 часов), так и по телефону Управления Роспотребнадзора 8 (843) 273-15-83 – с понедельника по четверг между 10 и 17 часами, а в пятницу между 10.00 и 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

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