Минниханов: Предпринимательство – это не игра, здесь все нужно просчитывать

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Создание собственного бизнеса – ответственный шаг, который не терпит легкомысленного отношения и требует просчитывать все ходы заранее. Поэтому проекты молодых предпринимателей необходимо сопровождать на первых этапах их развития. Такое мнение привел Президент РТ Рустам Минниханов на выпускном «Фабрики предпринимательства-2018».

Он поблагодарил участников проекта за их старания и отметил разнообразие представленных татарстанских стартапов. При этом Минниханов подчеркнул важность воспитания предпринимательского духа у молодежи.

«Важно, что в этом процессе участвуют школьники, его нужно перенести в школы и университеты. Понятно, что в начале людям надо дать какие-то навыки и знания. Поэтому важно, чтобы “Фабрика” и дальше активно работала», – отметил Рустам Минниханов.

Он поддержал масштабирование республиканского проекта в других регионах страны – Дагестане, Тульской, Новгородской и других областях. При этом одними лишь разговорами поддержка ограничиваться не должна, подчеркнул Президент РТ.

«Самое главное – мы должны не только рассказывать, но и сопровождать эти проекты. Предприниматель иногда теряет чувство [реальности], но это (ведение бизнеса – прим. Т-и) – не игра, здесь нужно все просчитывать», – заключил Минниханов и пожелал сидящим в зале начинающим бизнесменам достичь поставленных ими целей.

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