(Казань, 10 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» объявил конкурс на лучшую идею талисмана команды. Он должен олицетворять команду и вид спорта, быть запоминающимся, привлекательным и вызывать положительные эмоции.

«Мы хотим, чтобы во время проведения домашних игр присутствовал талисман. Ходил по трибунам и радовал зрителей. Мы хотим посмотреть, что предложат болельщики, но из-за того, что только объявили конкурс, отклика пока нет. Победитель конкурса получит сувенирную продукцию. Мы бы сделали в подарок проходки на матч, но это и так бесплатно», – пояснил директор клуба Валерий Носов.

Работа должна быть выполнена специально для конкурса, то есть рисунки не должны быть найдены в Интернете. Заявки принимаются до 5 января 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.