Шакир Ягудин: Ничто не мешает сохранить название должности Президента РТ после 2020 года

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Есть желание сохранить в Татарстане наименование должности Президента республики. Ничто не мешает оставить ее название неизменным и после 2020 года. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ председатель парламентского Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

«Есть желание сохранить наименование должности Президента Татарстана. Ничто не мешает тому, чтобы это наименование сохранялось и впредь, после 2020 года», – сказал депутат.

По его словам, наименование должности Президента Татарстана – это предмет ведения самой республики. «Президент Российской Федерации неоднократно говорил на встречах, на разных пресс-конференциях о том, что это проблема самой республики, “вы сами решайте этот вопрос”. Вопрос решен в Татарстане, дело за федеральным законом, который был принят и ограничивает республику в данном случае насчет собственных традиций, своей истории. До 2020 года мы не можем менять наименование высшего должностного лица», – отметил парламентарий.

Он напомнил, что в 2015 году прошли выборы Президента Татарстана. «94,4% избирателей проголосовали не только за Рустама Минниханова как за Президента, но и фактически за саму должность Президента», – заметил спикер.

«В федеративном государстве сначала должны пройти согласительные процедуры. Полагаю, согласительные процедуры – это как раз потенциал федерализма. Сначала нужно договориться», – подчеркнул Ягудин.

В июле прошлого года депутаты Госсовета РТ V созыва направили Президенту РФ Владимиру Путину обращение, касающееся создания комиссии по разграничению предметов ведения и полномочий между органами госвласти России и Татарстана. В обращении они также просили сохранить существующее наименование высшего должностного лица республики.

«У меня нет информации по поводу того, ответили на обращение или нет. Но я знаю, что руководители республики постоянно общаются с федеральной властью по этим вопросам», – уточнил председатель парламентского комитета.

Выборы Президента Республики Татарстан состоятся в 2020 году. Государственная Дума еще в 2010 году приняла закон о переименовании должности Президента в субъектах РФ.

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