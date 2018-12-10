Татар-информ

10 декабря 2018, 12:44

Экономика и финансыПолитика

В Совете Федерации поддержали предложение РТ об учете выпадающих доходов бюджетов регионов

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Экономика и финансыПолитика

В Совете Федерации поддержали предложение РТ об учете выпадающих доходов бюджетов регионов

Условия реструктуризации госдолга регионов предусматривают рост их налоговых и неналоговых доходов.

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). При оценке выполнения регионами условий реструктуризации госдолга будут учитываться выпадающие доходы их бюджетов, возникшие из-за изменения федерального законодательства. Соответствующее предложение Госсовета РТ поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин напомнил, что закон предусматривает продление конечного срока погашения федеральных бюджетных кредитов до 2029 года только в случае обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона в 2018 и 2019 годах темпами не ниже фактически сложившейся инфляции.

При этом изменения в федеральном законодательстве зачастую приводят к выпадению доходов. Так, бюджет Татарстана из-за исключения из объектов налогообложения движимого имущества может недополучить 10,2 млрд рублей, а из-за уменьшения доли зачисления акцизов на средние дистилляты в региональные бюджеты со 100% до 50% – около 4 млрд рублей.

В связи с этим докладчик заметил: «Нам представляется целесообразным при оценке выполнения условий по обеспечению роста собственных доходов учитывать выпадающие доходы региональных бюджетов, образовавшиеся вследствие решений, принимаемых на федеральном уровне».

Предложение татарстанских парламентариев было поддержано членами верхней палаты Федерального Собрания.

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