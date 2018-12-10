Бугульминца с поличным поймали при попытке украсть из магазина спиртное, сигареты и деньги

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Бугульминца с поличным поймали при попытке украсть спиртное, сигареты и деньги, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

34-летнего местного жителя задержали в одном из магазинов города сотрудники охранного предприятия.

На месте полицейские выяснили, что злоумышленник проник в магазин через окно, но похитить ничего не успел из-за сигнализации, на которую оперативно отреагировали охранники.

Возле окна на полу лежали два пакета, наполненные пачками сигарет, дорогостоящим коньяком и 63 тысячами рублей, которые бугульминец хотел украсть.

Задержанный рассказал полицейским, что в октябре освободился из мест лишения свободы, а на преступление пошел из-за алкогольного опьянения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение». Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.